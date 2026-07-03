வார பலன்கள் (ஜூலை 3 - 9) - கடகம்

வருமானம் படிப்படியாக உயரும். அரசுத்துறைகள் மூலம் உதவிகள் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் உடன்பணிபுரிபவர்களின் குறைகளைப் பெரிதுபடுத்தமாட்டீர்கள். வியாபாரிகள் கலந்தாலோசித்த பிறகே முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கால்நடைகளாலும் நன்மை உண்டு.
அரசியல்வாதிகளுக்கு பொறுமையும் நாவடக்கமும் அவசியம். கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டுகள் மனதுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும். பெண்கள் உழைப்புக்குத் தேவையான ஓய்வை எடுத்துக்கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் யோகா, பிராணாயாமம் போன்றவற்றைச் செய்துவருவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜூலை 4, 5.
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