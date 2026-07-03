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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 3 - 9) - விருச்சிகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 5:51 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

பொதுக்காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளை பொறுமையுடன் கையாளுவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகள் பாராட்டும்படி நடந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகளின் பழைய கடன்கள் வசூலாகும். விவசாயிகளுக்கு உரங்கள் வகையில் மானியங்கள் கிடைக்கும்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சிமேலிடத்தை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் சிறப்பான ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள்.

பெண்கள் குடும்பத்தில் நடக்கும் சுபநிகழ்ச்சிகளால் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரின் மனநிலையை உணர்ந்து செயல்படுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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