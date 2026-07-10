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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 10 - 16) - கடகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :10 ஜூலை 2026, 5:45 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

இல்லத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் கைகூடும். பொதுக்காரியங்களில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகச் சூழல் சாதகமாக அமையும். வியாபாரிகளுக்கு செல்வந்தர்களின் உதவிகள் கிடைக்கும். விவசாயிகள் கடினமாக உழைத்து மகசூலைப் பெருக்குவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக் கட்சியினரால் சில சங்கடங்களைச் சந்திப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களில் எதிர்பார்த்த வருமானத்தைக் காண்பீர்கள்.

பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் மழலைச் செல்வங்களின் வரவால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் விரும்பிய பாடப் பிரிவுகளில் சேர்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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