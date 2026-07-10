வார பலன்கள் (ஜூலை 10 - 16) - விருச்சிகம்

குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். வெளியிலிருந்து நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பிரச்னைகளில் அமைதி காப்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல், வாங்கலில் இருந்த சிரமங்கள் குறையும். விவசாயிகள் புதிய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்தில் இணக்கமாகப் பழகுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களின் உதவியால் நன்மை அடைவீர்கள். பெண்கள் புதிய ஆடை அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள்.
மாணவர்கள் விளையாட்டில் தீவிரமாக ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜூலை 13, 14.
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