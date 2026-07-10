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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 10 - 16) - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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Updated On :10 ஜூலை 2026, 5:54 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

உணர்ச்சி வசப்படாமல் அறிவுபூர்வமாகச் சிந்தித்துச் செயல்படுவீர்கள். சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். தொழில் விறுவிறுப்பாக நடக்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு போனஸ் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கலில் கவனமாக இருப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு விளைச்சல் பெருகும்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சி மேலிடம் புதிய பொறுப்புகளை வழங்கும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைகூடும். பெண்கள் பெற்றோரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்களின் கோரிக்கைகள் உடனுக்குடன் நிறைவேறும்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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