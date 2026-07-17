வார பலன்கள் (ஜூலை 17 - 23) - மிதுனம்

தொழிலை செம்மையாக நடத்துவீர்கள். பூர்விக சொத்துகளில் இருந்து வருமானம் வரத் தொடங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு கடின உழைப்புக்குப் பிறகே பாராட்டுகள் கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு கூட்டாளிகளால் சிறு குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். விவசாயிகள் புதிய சந்தைகளில் விளைபொருள்களை விற்று லாபமடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் நற்பெயர் எடுப்பீர்கள். கலைத்துறையினரின் திறமைகள் வீண் போகாது. பெண்கள் கணவரை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் எதிர்பார்த்த நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.