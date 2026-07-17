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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 17 - 23) - கும்பம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :17 ஜூலை 2026, 4:32 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

புதிய வேகத்துடன் உங்கள் செயல்களை வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்துவீர்கள். உங்கள் வழியில் தனித்துப் பயணிப்பீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு உழைப்புக்கேற்ற நற்பெயர் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளுடன் மனம் திறந்து பேசுவீர்கள். விவசாயிகள் கறவை மாடுகளை வாங்கி லாபம் அடைவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்குக் கட்சி மேலிடத்திடம் செல்வாக்கு உயரும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் தானாகவே கிடைக்கும்.

பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பூத்துக் குலுங்கும். மாணவர்கள் கடுமையான பயிற்சிகளால் சாதனைகளுக்கு வித்திடுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - ஜூலை 19, 20.

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