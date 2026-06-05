வார பலன்கள் (ஜூன் 5 - 11) - மகரம்

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உங்களுக்கென்று ஒரு தனி பாணியை வகுத்துக் கொண்டு செயல்படுவீர்கள். உழைப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் வருமானத்தில் உயர்வைக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு வியாபார சங்கங்களில் பொறுப்பு கிடைக்கும். விவசாயிகளுக்கு புதிய குத்தகைகள் தேடாமலேயே வந்து சேரும்.
அரசியல்வாதிகளின் பேச்சுக்கு தொண்டர்களிடம் வரவேற்பு கிடைக்கும். கலைத்துறையினர் கூடுதல் வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் தெய்வ வழிபாட்டில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் பரிசு பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.