வார பலன்கள் (ஜூன் 5 - 11) - மீனம்

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குடும்பத்தில் சுபகாரியங்களை நடத்தி மகிழ்வீர்கள். விருப்பமான இடங்களுக்குக் குடும்பத்துடன் சென்று வருவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சில முக்கிய அதிகாரிகள் கருணை காட்டுவார்கள். வியாபாரிகளுக்குக் கொடுக்கல், வாங்கல் விஷயங்கள் லாபகரமாக முடியும். விவசாயிகளுக்கு விளைச்சல் அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் புதிய தொண்டர்களைச் சேர்த்துக் கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் எண்ணங்களைப் புரிந்து கொள்வீர்கள்.
பெண்கள் ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் ஒருமித்த மனதுடன் படித்து மதிப்பெண்களை அள்ளுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.