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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூன் 5 - 11) - ரிஷபம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :5 ஜூன் 2026, 4:35 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவீர்கள். அரசாங்கத்தில் இருந்து உதவிகளைப் பெறுவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகப் பயணங்களில் நன்மை உண்டாகும். வியாபாரிகள் தந்திரமான சில செயல்பாடுகளால் லாபத்தை அதிகப்படுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் விவசாய உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் பேச்சில் கவனத்துடன் இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு துறையில் மதிப்பு, மரியாதை அதிகரிக்கும்.

பெண்களுக்கு பெற்றோரின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் விரும்பிய பாடப்பிரிவுகளில் சேர்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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