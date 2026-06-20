வார பலன்கள் (ஜூன் 19 - 25) - கன்னி

எதிர்காலம் குறித்த சிந்தனை மனதில் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடந்தேறும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் போனஸ் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் தனித்து எடுக்கும் முயற்சிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் போட்டிகளைச் சமாளித்து வெற்றி பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு புதிய தொண்டர்கள் கிடைப்பார்கள். கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். பெண்களுக்கு ஆன்மிக, தர்ம காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
மாணவர்கள் யோகா, பிராணாயாமம் போன்றவற்றைச் செய்து ஆத்ம பலத்தைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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