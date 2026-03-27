வார பலன்கள் - ரிஷபம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
Updated On :27 மார்ச் 2026, 12:13 pm
வார பலன்கள்
சிக்கனமாகச் செலவு செய்து சேமிப்பைக் கூட்டிக்கொள்வீர்கள். எதிர்பாராத அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடிகளில் இருந்து தப்பித்துக்கொள்வார்கள். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளிப்பார்கள். விவசாயிகள் எதிர்பார்த்த மகசூலைப் பெறுவார்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் நலனில் அக்கறை காட்டுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய சிந்தனைகள் உதயமாகும். பெண்கள் கணவரின் அன்பு, ஆதரவைப் பெறுவார்கள். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
