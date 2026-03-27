வார பலன்கள் - மிதுனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Updated On :27 மார்ச் 2026, 12:14 pm
வார பலன்கள்
வருமானம் இரட்டிப்பாகும். குடும்பத்தில் மழலை பாக்கியம் உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பதவி உயர்வைப் பெறுவார்கள். வியாபாரிகளுக்குக் கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பு நிரம்பக் கிடைக்கும். விவசாயிகள் புதிய கால்நடைகளை வாங்குவார்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்குக் கட்சியில் ஆதரவும், செல்வாக்கும் உயரும். கலைத்துறையினருக்கு அதிக முயற்சியின்றி வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.
பெண்களுக்கு நெருங்கியவர்களுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேற்றுமை மறையும். மாணவர்கள் பாடங்களைத் தீவிரமாகப் படித்து நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
