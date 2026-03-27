வார பலன்கள் - கடகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
Updated On :27 மார்ச் 2026, 12:15 pm
தொழிலை அமோகமாக நடத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை ஓங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலை சுமை குறையும். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவார்கள். விவசாயிகள் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்வார்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு செல்வாக்கு மிக்கத் தலைவர்களின் தொடர்பு கிடைக்கும். கலைத்துறையினர் வெளிநாடு சென்று கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெறுவார்கள்.
பெண்கள் கணவர் குடும்பத்தினரின் ஆதரவைப் பெறுவார்கள். மாணவர்கள் விடியற்காலையில் எழுந்து படித்து படிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
