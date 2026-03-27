வார பலன்கள் - கன்னி
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
Updated On :27 மார்ச் 2026, 12:16 pm
வார பலன்கள்
புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளை திருப்திப்படுத்துவார்கள். வியாபாரிகள் சந்தையில் போட்டிகளைச் சந்திப்பார்கள்.
விவசாயிகள் புதிய உரங்களை வாங்குவார்கள். அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களைத் தக்க வைத்துக் கொள்வார்கள். கலைத்துறையினருக்கு நழுவிப்போன வாய்ப்புகள் திரும்பக் கிடைக்கும்.
பெண்கள் குடும்பத்தில் மருத்துவச் செலவு குறையக் காண்பார்கள். மாணவர்கள் நண்பர்களுடன் அனாவசியமாகப் பொழுது போக்குவதைத் தவிர்ப்பார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
