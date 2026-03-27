வார பலன்கள் - விருச்சிகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
Updated On :27 மார்ச் 2026, 12:19 pm
மனதில் புதிய நற் சிந்தனை உதயமாகும். தொழிலை சீரும் சிறப்புமாக நடத்துவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் பெயர் பதவி உயர்வுக்கு பரிசீலிக்கப்படும். வியாபாரிகள் தங்கள் பொருள்களின் விற்பனையைத் துரிதப்படுத்துவார்கள். விவசாயிகள் வயல் வரப்புச் சண்டையில் நல்ல முடிவைக் காண்பார்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்குக் கட்சியில் கூடுதல் பொறுப்பு கிடைக்கும். கலைத்துறையினர் சீரான வருமானத்தைக் காண்பார்கள். பெண்கள் தங்கள் குழந்தைகளை ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுத்துவார்கள். மாணவர்கள் பாடங்களை உற்சாகத்துடன் படிப்பார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தொடர்புடையது
