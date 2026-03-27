வார பலன்கள் - மீனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
Updated On :27 மார்ச் 2026, 12:22 pm
பேச்சுகளில் அனுபவம் வெளிப்படும். பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் ஊதிய உயர்வைக் காண்பார்கள். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவார்கள்.
விவசாயிகள் அவசியமான இடுபொருள்கள், விதை, உரம் ஆகியவற்றுக்குச் செலவு செய்வார்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் கருத்துகளை கட்சி மேலிடம் பரிசீலிக்கும். கலைத்துறையினர் துறையில் முன்னேற்றப் பாதையில் பயணிப்பார்கள்.
பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளில் பொறுப்புடனும் பொறுமையுடனும் ஈடுபடுவார்கள். மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
