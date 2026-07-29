உங்கள் லக்னத்தின் பலவீனம் என்ன? 12 லக்னங்களின் அதிர்ச்சியூட்டும் உண்மைகள்!

பலருக்கு அவருடைய ராசி என்னவென்றால் உடனே சொல்லிவிடுவார்கள். ஆனால், லக்னம் கேட்டால் தெரியாது. ஒரு ஜாதகத்தில் ராசி என்பது உடல் என்றால், லக்னம் உயிர் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கு ஒருசில பலவீனங்கள் இருக்கும். 12 லக்னகாரர்களின் பலவீனம் பற்றி இக்கட்ரையில்..
1. மேஷ லக்னம்
லக்னாதிபதியான செவ்வாய், நான்காம் வீடான கடகத்தில் நீசம் அடைகிறார்.
பொதுவாக, மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் சொத்து சேர்ப்பது, நிலம், வீடு மற்றும் வாகனங்கள் வாங்குவது ஆகியவற்றில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறார்கள்; மேலும், வீட்டில் அமைதியை விரும்புவதால், இல்லத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழலை உருவாக்கவும் முயற்சிக்கிறார்கள்.
இவர்கள் சற்று முன்கோப குணம் கொண்டவர்களாகவும், சிறிய விஷயங்களுக்காகவும் சண்டையிடும் போக்குடையவர்களாகவும் இருக்கக்கூடும்.
பள்ளிப் பருவக் கல்வியில் இவர்கள் சில தடைகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம்.
2. ரிஷப லக்னம்
லக்னாதிபதி சுக்கிரன் ஆவார்; இவர் கன்னி ராசியில் (ஐந்தாம் வீட்டில்) நீசம் அடைகிறார்.
இவர்கள் சுவையான உணவை மிகவும் விரும்புபவர்கள். எனவே, சிறந்த உணவுப் பிரியர்களாகத் திகழ்கிறார்கள். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக, செரிமானக் கோளாறு காரணமாக இவர்களது வயிறு இவர்களுக்குச் சாதகமாக அமைவதில்லை.
சொந்த முன்னேற்றம் மற்றும் செல்வம் சேர்ப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்துவதால், தங்கள் குழந்தைகளைக் கவனிப்பதில் இவர்களுக்குக் குறைவான நேரமே கிடைக்கிறது. இவர்கள் எப்போதும் உண்மையான அன்பைத் தேடுகிறார்கள், ஆனால், அது இவர்களுக்குக் கிடைப்பதில்லை. சில சமயங்களில் இவர்களது 'ஈகோ' (அகங்காரம்) காரணமாகச் சமூகத்தின் முன் இவர்கள் தர்மசங்கடமான நிலைக்கு ஆளாக நேரிடலாம்.
3. மிதுன லக்னம்
மிதுன லக்னத்தின் அதிபதியான புதன், பத்தாம் வீடான மீன ராசியில் நீசம் அடைகிறார்.
மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் தொழில் அல்லது வேலையில் எளிதில் மனநிறைவோ அல்லது நிம்மதியோ அடைவதில்லை. அவர்கள் அதிகப் பொறுப்புகள் இல்லாத, எளிதான வேலையையே விரும்புகிறார்கள்.
எல்லா வேலைகளையும் பற்றியும் மேலோட்டமான அடிப்படை அறிவு இருப்பதால், "எல்லாம் தனக்குத் தெரியும்" என்று நினைக்கும் ஒரு மோசமான பழக்கம் இவர்களிடம் உள்ளது. ஆனால், அந்தந்தத் துறைகள் குறித்த நுணுக்கமான மற்றும் ஆழமான அறிவு இவர்களிடம் இருப்பதில்லை. இதனால் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதில் இவர்கள் பின்தங்கிவிடுகிறார்கள்.
இக்காரணத்தினாலேயே இவர்களின் தொழில் வாழ்க்கை நிலையற்றதாக அமைகிறது.
சமூகத்தில் நல்ல பெயரும் அந்தஸ்தும் பெற வேண்டும் என்ற தீவிர விருப்பம் இவர்களிடம் உள்ளது; ஆனால், அது வெறும் மாயையாகவே எஞ்சியிருக்கிறது.
4. கடக லக்னம்
லக்னாதிபதியான சந்திரன், விருச்சிக ராசியில் (ஐந்தாம் வீட்டில்) நீசம் அடைகிறார்.
இவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்காகப் பல விஷயங்களைச் செய்தாலும், அக்குழந்தைகள் இவர்களின் முயற்சியில் முழுத் திருப்தி அடைவதில்லை. அவர்கள் இன்னும் அதிகமாகவே எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
இவர்கள் எப்போதும் உண்மையான அன்பைத் தேடிக்கொண்டே இருப்பார்கள். இவர்களிடம் படைப்பாற்றல் குறைவாக இருப்பதால், பெரும்பாலும் மற்றவர்களைப் பின்பற்றியே செயல்படுகிறார்கள்.
தங்கள் எண்ணங்களை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்தாததால், சில சமயங்களில் விஷயங்களை விளக்குவதில் சிரமப்படுகிறார்கள்.
5. சிம்ம லக்னம்
லக்னாதிபதியான சூரியன், துலாம் ராசியில் (மூன்றாம் வீட்டில்) நீசம் அடைகிறார். இவர்கள் இயல்பிலேயே அதிக அகங்காரம் கொண்டவர்கள்; சமூகத்தில் தங்களுக்குப் பரந்த அறிவும் தொடர்புகளும் இருப்பதால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்றும், தேவைப்படும்போது மற்றவர்கள் ஓடி வந்து உதவுவார்கள் என்றும் இவர்கள் நம்புகிறார்கள்.
சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்த இவர்களுக்குத் தகவல் தொடர்புத் திறன் குறைவு; தாங்கள் சொல்ல விரும்புவதை வெளிப்படுத்த முடியாமல் திணறுவதுடன், மற்றவர்கள் தங்கள் எண்ணத்தை இயல்பாகவே புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்றும் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
புறம்பேச்சு அல்லது வதந்திகள் இவர்களை எளிதில் பாதிக்கின்றன, மேலும் இத்தகைய சூழல்கள் இவர்களுக்குச் சிக்கல்களை உருவாக்குகின்றன.
பொதுவாக இவர்கள் சிறந்த மாணவர்களாக இருப்பதில்லை; யாருடைய அறிவுரையையும் செவிமடுத்துக் கேட்பதில்லை.
தேவையற்ற இடங்களிலும் நேரங்களிலும் கருத்துக்களைத் தெரிவித்துவிட்டு, அதனால் ஏற்படும் எதிர்மறையான விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடுகிறது.
6. கன்னி லக்னம்
புதன் லக்னாதிபதியாக இருந்து, ஏழாம் வீடான மீனத்தில் நீசம் அடைகிறார். இவர்கள் மற்றவர்களைப் பற்றி விமர்சித்துப் பேசும் இயல்புடையவர்கள். இதனால் சில சமயங்களில் அந்த விமர்சனங்களே இவர்களுக்கு எதிராகத் திரும்பி விடுகின்றன. இத்தகைய பழக்கத்தால் சமூகத்தில் இவர்களுக்கு ஒரு மோசமான பிம்பம் ஏற்படுகிறது.
தாங்கள் அளித்த வாக்குறுதிகளைக் காப்பாற்ற முடியாத சூழல் ஏற்படுவதால், இவர்கள் அடிக்கடி மற்றவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்கும் நிலை உருவாகிறது. தாங்கள் ஒரு சுயாதீனமான தொழிலைச் செய்ய வேண்டும் என்று எப்போதும் விரும்புகிறார்கள். ஆனால், இது ஒருவிதமான மாயையான எண்ணமாகவே இவர்களிடம் நீடிக்கிறது.
தங்களுக்கு விருப்பமான விஷயங்களை மற்றவர்கள் முழுமையான விவரங்களுடன் விளக்கிக் கூற வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதால், மற்றவர்களுடன் எளிதாகப் பழகி இணக்கமான உறவை வளர்த்துக் கொள்வதில் இவர்கள் சிரமப்படுகிறார்கள்.
7. துலாம் லக்னம்
துலாம் ராசியின் அதிபதியான சுக்கிரன், கன்னி ராசியில் (12-ம் வீட்டில்) நீசம் அடைகிறார். இவர்களுக்குத் தங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதில் போதிய திறன் இருப்பதில்லை.
இவர்கள் தங்கள் இளமையான தோற்றத்தைப் பேணுவதில் மிகுந்த கவனம் செலுத்துகிறார்கள். வயது கூடுவதை நினைத்துக் கவலைப்படுவதால், தங்கள் வயதைப் பற்றிப் பேசுவதைத் தவிர்க்கிறார்கள்.
மிகச் சிறிய உடல்நலப் பிரச்னைகளுக்குக்கூட இவர்கள் மருத்துவரை நாடுகிறார்கள். மேலும், மருந்துகளை அதிகம் சார்ந்திருக்கும் அல்லது விரும்பும் இயல்புடையவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்.
இவர்கள் மற்றவர்களைப் பற்றித் தவறாக மதிப்பிடுவதாலும், தகுதியற்றவர்கள் மீது நம்பிக்கை வைப்பதாலும் ஏமாற்றப்பட்டு இழப்புகளைச் சந்திக்க நேரிடுகிறது. இழப்பு ஏற்பட்டாலும், தாங்கள் அளித்த வாக்குறுதியைக் காப்பாற்றுவதில் உறுதியாக இருப்பார்கள்.
8. விருச்சிக லக்னம்
விருச்சிக லக்னத்திற்கு செவ்வாய் லக்னாதிபதியாக விளங்குகிறார்; இவர் கடக ராசியில் (ஒன்பதாம் வீட்டில்) நீசம் அடைகிறார். இவர்கள் அறம் சார்ந்த விஷயங்களில் எது சரி, எது தவறு என்று தீர்மானிப்பதில் பெரும்பாலும் குழப்பமடைகிறார்கள்; ஏனெனில், இவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டைப் புரிந்துகொள்வதைச் சிக்கலாக்கும் பல காரணிகள் உள்ளன.
இவர்கள் உயர்ந்த ஞானத்தைத் தேடுபவர்களாக இருப்பார்கள்; அத்துடன், அது தொடர்பான சில கேள்விகளைக் கொண்டு தங்களுக்குள்ளேயே குழப்பம் அடைவதும் உண்டு.
வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன என்பதே இவர்களின் அடிப்படை கேள்வியாக இருக்கிறது; இதனைத் தங்கள் சொந்தப் புரிதலின் மூலம் அறிந்துகொள்ள இவர்கள் விரும்புகிறார்கள்.
9. தனுசு லக்னம்
ராசிக்கு அதிபதியான குரு பகவான், மகர ராசியில் (இரண்டாம் வீட்டில்) நீசம் அடைகிறார். இவர்கள், மற்றவர்களுக்குத் தேவைப்படாத நேரங்களில் தேவையற்ற அறிவுரைகளை வழங்குவார்கள். இதனால் மற்றவர்களால் மறைமுகமாக விமர்சிக்கப்படுவார்கள்.
இவர்களுக்குப் பல்வேறு விஷயங்களில் நல்ல அறிவு இருந்தாலும், தாங்கள் கூறும் அறிவுரைகளைத் தாங்களே பின்பற்றாதவர்கள் (சொல் ஒன்று செயல் ஒன்று என்பவர்கள்) என்ற பிம்பத்தையே பெரும்பாலும் வெளிப்படுத்துவார்கள்.
இவர்களால் தங்கள் உணவுப் பழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த முடிவதில்லை, இதனால் பெரும்பாலும் உடல் பருமன் பிரச்னைக்கு ஆளாகிறார்கள். எந்தவொரு பதற்றமான சூழலிலும் இவர்களால் புன்னகையிக்க முடியும்.
இவர்கள் எப்போதும் ஏதோ ஒருவித சங்கடமான நிலையிலேயே காணப்படுவார்கள். மேலும், தங்கள் பணப் பிரச்னைகளைத் தீர்ப்பதிலேயே மும்முரமாக இருப்பார்கள்.
10. மகர லக்னம்
லக்கினத்தின் அதிபதியான சனி கிரகம், மேஷ ராசியில் (நான்காம் வீட்டில்) நீசம் அடைகிறது. இவர்கள் எப்போதும் வேலையில் மூழ்கியிருப்பவர்கள்; ஓய்வெடுப்பதை விரும்புவதில்லை.
விடுமுறை நாள்களில் கூட, வீட்டிலிருக்கும்போது ஏதேனும் ஒரு வேலையை எடுத்துச் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். இதனால், குடும்பத்தினருடன் போதிய நேரம் செலவிடாமல் அல்லது அவர்களுடன் ஒன்றிப்போகாமல் இருப்பதால், குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இவர்கள் மீது அதிருப்தி ஏற்படலாம்.
நல்ல வீடு அமைத்தல், நிலம் மற்றும் சொத்துக்கள் வாங்குதல், வாகனம் வைத்திருத்தல் மற்றும் பயனுள்ள சில துறைகளில் கூடுதல் அறிவைப் பெறுதல் ஆகியவற்றில் இவர்களுக்கு மிகுந்த ஆர்வம் உண்டு.
தங்கள் வீட்டை அதிக வசதியுடன் வைத்துக்கொள்ளவும், அதே சமயம் வீட்டிலேயே ஓய்வெடுக்கவும் இவர்கள் விரும்புகிறார்கள்.
11. கும்ப லக்னம்
இந்த லக்னத்திற்கு அதிபதியான சனி பகவான், மேஷ ராசியில் (மூன்றாம் வீட்டில்) நீசம் அடைகிறார். இவர்கள் தகவல் தொடர்புத் திறனில் பலவீனமாக இருப்பதால், பெரும்பாலும் தங்களுக்குத் தெரியாமலேயே ரகசியங்களை வெளிப்படுத்திவிடுவார்கள்.
தங்கள் மீதே இவர்களுக்குப் போதிய நம்பிக்கை இல்லாததால், சக ஊழியர்களையும் இவர்கள் நம்புவதில்லை. மற்றவர்களிடமிருந்து தனித்துத் தெரிய வேண்டும் என்று இவர்கள் விரும்பினாலும், நடைமுறையில் இவர்கள் மற்றவர்களைப் போலவே சாதாரணமாகவே காணப்படுகிறார்கள்.
இவர்கள் தங்களுக்கென ஒரு தனிப்பட்ட மனநிலையைக் கொண்டிருப்பதோடு, தங்கள் சொந்த முடிவுகளை மட்டுமே நம்புவதால், மற்றவர்களின் கருத்துகளுக்குச் செவிசாய்ப்பதில்லை.
12. மீன லக்னம்
லக்னாதிபதியான குரு பகவான், மகர ராசியில் (11-ம் வீட்டில்) நீசம் அடைகிறார். இவர்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் நண்பர்களால் துரோகத்திற்கு ஆளாகும் தன்மை கொண்டவர்கள். இவர்களிடம் நல்ல அறிவுத்திறன் அல்லது துறைசார்ந்த ஞானம் இருந்தாலும், அதை எவ்வாறு வருமானமாக மாற்றுவது என்பது இவர்களுக்குத் தெரிவதில்லை.
கடந்த காலத்தில் தாங்கள் உதவியவர்களாலேயே இவர்கள் ஏமாற்றப்படவோ அல்லது துரோகம் இழைக்கப்படவோ நேரிடலாம். இவர்களின் விருப்பங்கள் நிறைவேறும் பாதையில் எப்போதும் தடைகள் குறுக்கிடுகின்றன. இதனால் இவர்களின் வாழ்வில் காரியங்கள் கைகூடுவதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது.
உண்மையான நண்பர் ஒருவரை இவர்கள் எப்போதும் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஆனால், அத்தகைய நண்பன் இவர்களை விட்டு வெகு தொலைவில் இருக்கிறார்.
இது பொதுவான ஒரு கணிப்பு மட்டுமே; ஒவ்வொருவரின் ஜாதகத்திலும் உள்ள கிரகங்கள் தத்தமது தாக்கங்களை ஏற்படுத்துவதால், தனிநபரின் ஜாதக அமைப்பைப் பொறுத்து முடிவுகள் மாறுபடும். அதற்கேற்பவே விதி தனது பலன்களை அளிக்கும்.
இந்த கட்டுரையில், லக்கினாதிபதி நீச்சம் அடையும் இடத்தை வைத்து மட்டுமே பலன்கள் கூறப்பட்டுள்ளது. அதுவே அந்த லக்கினாதிபதி ஒருவரின் ஜாதகத்தில், உச்சம் / நீச்சம் அடைந்தோ, நல்ல / கெட்ட கிரகங்களின் சாரம் / இணைவு / பார்வை போன்ற பல காரணிகளால் பலன்கள் மாறுபடுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு.
"ஜோதிடம் ஒரு முன் எச்சரிக்கையே தவிர , முடிவு அல்ல என்பதனை உணரவும்... அதே போல் ஜோதிடர் வழிகாட்டியே தவிர, கடவுள் அல்ல... "பரிகாரம்", என்பது ஜாதகர் மனமாற்றமும், கடவுளிடம் முழு சரணாகதியுமே ஆகும்..."
ஜோதிடர் தையூர். சி. வே. லோகநாதன்...
தொடர்புக்கு : WA 98407 17857
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