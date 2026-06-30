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ஜோதிட கட்டுரைகள்

கல்வியில் சிறந்து விளங்க! தீர்வுகளும் பரிகாரங்களும்!!

படிப்பில் வெற்றியடைய செய்ய வேண்டியது பற்றி இக்கட்டுரையில்..

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கல்வி - file photo

Updated On :30 ஜூன் 2026, 6:03 pm IST

ஜோதிடர் தையூர். சி. வே. லோகநாதன்

முகூர்த்த சிந்தாமணி மற்றும் பிற நூல்கள், பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக அறிஞர்களுக்கு ஆதரவளித்து வரும் நடைமுறைகளைப் பரிந்துரைக்கின்றன. இந்த வழிமுறைகளைத் தொடர்ந்து பின்பற்றுவது, கற்றல் சிரமங்களை மாற்றி, இயல்பான திறமைகளை மேம்படுத்துகிறது.

வேத பரிகாரங்கள், சதுர்விம்சா (D-24)அட்டவணையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள கல்விச் சவால்களைக் குறிப்பாக நிவர்த்தி செய்கின்றன. முகூர்த்த சிந்தாமணி மற்றும் பிற செவ்வியல் நூல்கள், பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக அறிஞர்களுக்கு ஆதரவளித்து வரும் நடைமுறைகளைப் பரிந்துரைக்கின்றன. இந்த வழிமுறைகளைத் தொடர்ந்து பின்பற்றுவது, கற்றல் சிரமங்களை மாற்றி, இயல்பான திறமைகளை மேம்படுத்துகிறது.

கல்வி வெற்றிக்கு சரஸ்வதி வழிபாடு முதன்மையான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. கல்வியின் தேவியான இவர், அனைத்து அறிவுசார் முயற்சிகளையும் ஆளுகிறார் மற்றும் ஞானம் அடைவதற்கான லட்சியமாக விளங்குகிறார். குறிப்பாக வியாழக்கிழமைகளிலும் வசந்த பஞ்சமி (சரஸ்வதி ஜெயந்தி) நாள்களிலும் தவறாமல் சரஸ்வதி பூஜை செய்வது, கல்விச் சாதனைகளுக்கான ஆசிர்வாதங்களைப் பெற்றுத் தருகிறது.

கற்றல் திறனை மேம்படுத்த..

"ஓம் ஐம் சரஸ்வத்யை நமஹ" என்ற சரஸ்வதி மந்திரத்தைத் தினமும் பக்தியுடன் உச்சரிக்கும்போது, அது கற்றல் திறனை மேம்படுத்துகிறது. அதிகபட்ச பலனைப் பெற, பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் (அதிகாலையில்) 108 முறை ஜெபிக்க வேண்டும் என பாரம்பரிய முறை பரிந்துரைக்கிறது.

கணேசர் வழிபாடு கல்வி முன்னேற்றத்திற்கான தடைகளை நீக்குகிறது. "கணபதி அதர்வஷீர்ஷம்" அனைத்து முயற்சிகளிலும் உள்ள தடைகளை நீக்குபவராக கணேசரை குறிப்பாக விவரிக்கிறது.

தேர்வுகளுக்கு முன்பும், கற்றல் சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும்போதும், அல்லது புதிய படிப்புகளைத் தொடங்கும்போதும், கணேசர் மந்திரங்கள் பாதையைத் தெளிவுபடுத்துகின்றன. வக்ரதுண்ட மகாகாயம் (கணேசர் தியான சுலோகம்) தேர்வுகளில் வெற்றிபெற பயனுள்ளதாக அமைகிறது.

பரிகாரம்

D24-ல் புதன் பலவீனமாக உள்ளவர்களின் அறிவுசார் வளர்ச்சிக்குப் புதன் பரிகாரங்கள் குறிப்பாக உதவுகின்றன. (புதன் ஆதிக்கத்தால் சாதகமாக இருந்தால்) மரகதக் கல் அல்லது அதற்கு மாற்றாக புதனின் நேர்மறையான தாக்கத்தை வலுப்படுத்துகிறது. புதன்கிழமை விரதம் இருப்பதும், தேவைப்படும் மாணவர்களுக்குப் புத்தகங்கள் அல்லது கல்விப் பொருள்கள் போன்றவை நன்கொடையாக வழங்குவதும் பாதிக்கப்பட்ட புதனை அமைதிப்படுத்துகின்றன.

குரு பரிகாரங்கள் ஞானத்தையும் உயர் கற்றல் திறனையும் மேம்படுத்துகின்றன. சாதகமான குரு கிரகத்திற்கான மஞ்சள் புஷ்பராகம், வியாழக்கிழமை விரதம், மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் அல்லது ஆசிரியர்களுக்கு நன்கொடைகள் வழங்குவது ஆகியவை குருவின் ஆசிர்வாதங்களை வலுப்படுத்துகின்றன. "ஓம் கிராம் க்ரீம் கிராம் ஸஹ குரவே நமஹ" என்ற குரு மந்திரம் அனைத்து உயர் கல்வி முயற்சிகளுக்கும் ஆதரவளிக்கிறது.

ஆசிரியர்களையும் பெரியவர்களையும் மதிப்பது - ஒரு நடத்தை சார்ந்த பரிகாரம் - குருவின் நன்மைகளையும் வலுப்படுத்துகிறது.

படிக்கும் சூழலை மேம்படுத்துவது வாஸ்து சாஸ்திரக் கொள்கைகள் மற்றும் கிரகங்களின் தொடர்புகள் ஆகிய இரண்டையும் பின்பற்றுகிறது.

படிக்கும்போது..

கிழக்கு அல்லது வடக்கு திசையை நோக்கி அமர்ந்து படிப்பது கற்றலுக்கான மங்களகரமான திசைகளுடன் ஒத்துப்போகிறது. நீங்கள் படிக்கும் இடத்தை எப்போதும் சுத்தமாக ஒழுங்கமைப்பது, பராமரிப்பது சரஸ்வதியின் இருப்பை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது.

கல்விக்கான நிறங்கள்..

கல்வி கிரகங்களுடன் தொடர்புடைய வண்ணங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

குருவிற்கு - மஞ்சள், புதனுக்கு - பச்சை, சந்திரனுக்கு - வெள்ளை ஆகியவற்றை பயன்படுத்துவதால் கவனத்தையும் நினைவில் நிறுத்தும் திறனையும் மேம்படுத்துகிறது.

தியானம், பயிற்கள்..

தியானம் மற்றும் ஒருமுகப்படுத்தும் பயிற்சிகள் நேரடியாகக் கற்கும் திறனை மேம்படுத்துகின்றன. தினசரி சிறிது நேரம் தியானம் செய்யலாம். இது கவனம், நினைவுத் திறனை வலுப்படுத்துகிறது.

பிராணாயாமப் பயிற்சிகள் - குறிப்பாக நாடிச் சோதனம் (ஒரு நாசி விட்டு ஒரு நாசி சுவாசம்) இது புதனின் அறிவுசார் செயல்பாடுகளுக்கு நன்மை அளித்து, படிப்பதற்காக மனதை அமைதிப்படுத்துகின்றன.

படிப்பதற்கு ஏற்ற திசை..

படிக்க நினைப்பவர்கள் எந்த காரணத்துக்காகவும் வீட்டின் வடமேற்கு திசையில் அமர்ந்து படிக்கக்கூடாது. அவ்வாறு படிப்பதால் உறக்கத்தை அதிகப்படுத்துவதோடு படிப்பில் கவன சிதறல்கள் ஏற்படும்.

அதே சமயம் இங்கு வடமேற்கு திசை உள்ள அறையில் திருமணமாகாத பெண்ணை உறங்கச் செய்வித்தல், உடனடியாக திருமணம் நடைபெற்று கணவர் வீடு செல்வது உறுதி.

ஜோதிடம் ஒரு முன் எச்சரிக்கையே தவிர , முடிவு அல்ல என்பதனை உணரவும்... அதே போல் ஜோதிடர் வழிகாட்டியே தவிர, கடவுள் அல்ல... "பரிகாரம்", என்பது ஜாதகர் மனமாற்றமும், கடவுளிடம் முழு சரணாகதியுமே ஆகும்..."

தொடர்புக்கு : WA 98407 17857

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