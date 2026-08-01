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தினப் பலன்கள்

மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026)

மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மகரம் - மகரம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 6:06 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைத்துக் கொண்டால் கடன்கள் உண்டாவதைத் தவிர்க்கலாம். அரசியல்வாதிகள் மக்களின் ஆதரவைப்பெற அவர்களின் தேவை அறிந்து செயல்படுவது உத்தமம். உடனிருப்பவர்கள் ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுவார்கள். எந்தவொரு காரியத்திலும் வெற்றி கிட்டும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: சிவப்பு, வெளிர் நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5

Summary

மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil

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