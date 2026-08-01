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தினப் பலன்கள்

கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026)

கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கும்பம் - கும்பம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 6:06 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று சிறப்பாக இருக்கும். நவீனமுறைகளைக் கையாண்டு தொழிலைப் பெருக்கமுடியும் என்றாலும் வேலைக்குத் தக்கசமயத்திற்கு ஆட்கள் கிடைக்கமாட்டார்கள். இதனால் தொழிலில் சுணக்கம் ஏற்படும். அரசுவழியில் எதிர்பாராத மானிய உதவிகள் கிடைக்கும். நீர்வரத்து சிறப்பாகவே இருக்கும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: கருஞ்சிவப்பு, பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 3

Summary

கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil

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