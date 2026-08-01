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தினப் பலன்கள்

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (04.08.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 6:15 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று பணவரவுகள் ஓரளவுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். முயற்சிகளில் சில தடைகளை சந்தித்தாலும் எதிர்நீச்சல் போட்டாவது முன்னேறிவிடுவீர்கள். சுபகாரிய முயற்சிகளில் சில தடைகளுக்குப்பின் வெற்றி கிட்டும். கொடுக்கல்- வாங்கலில் பிறரைநம்பி முன்ஜாமீன் கொடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். பெண்களுக்கு முயற்சிகள் சாதகமான பலன்தரும். பணவரத்து இருக்கும். உடல் ஆரோக்யத்தில் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்டநிறம்: கருநீலம், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (04.08.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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