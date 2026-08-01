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தினப் பலன்கள்

மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (04.08.2026)

மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மகரம் - மகரம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 6:22 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று செலவு அதிகரிக்கும். இடமாற்றம் ஏற்படும்.நெருங்கியவர்கள் தக்க சமயத்தில் உதவுவார்கள் என்றாலும் உங்களைச் சுற்றியிருக்கும் கூட்டத்தை முழுவதும் நம்பிவிடாமல் மிகவும் கவனமாக செயல்படுவது நல்லது. கொடுக்கல்-வாங்கல் சரளமான நிலையில் நடைபெறும். பெரிய மனிதர்களின் ஆதரவுகள் தக்க சமயத்தில் அமையும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: கருநீலம், சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5

Summary

மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (04.08.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil

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