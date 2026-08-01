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தினப் பலன்கள்

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (05.08.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 6:10 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று புதிய நட்பு உண்டாகலாம். தொழில் வியாபாரத்தில் போட்டிகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். பொன், பொருள் சேரும். மங்களகரமான சுபகாரியங்களுக்கான முயற்சிகளில்கூட அனுகூலப்பலனை அடையமுடியும். புத்திரவழியில் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சம்பவங்கள் நடைபெறும். உற்றார்-உறவினர்களின் ஆதரவுகள் மகிழ்ச்சி அளிக்கும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: வெண்மை, வெளிர் மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 7, 9

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (05.08.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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