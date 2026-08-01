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இன்று உங்களின் பலமும் வளமும் கூடக்கூடிய காலமாக அமையும். கடந்தகால கடன்கள் யாவும் குறையும். குடும்பத்தில் சுபிட்சமும், லட்சுமி கடாட்சமும் உண்டாகும். கணவன்-மனைவி சற்று அனுசரித்து நடந்து கொள்வது நல்லது. புதிய தொழில் தொடங்குபவர்களுக்கு அரசுவழியில் கடனுதவிகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்டநிறம்: வெண்மை, நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9
Summary
மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (05.08.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil
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