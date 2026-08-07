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இன்று வீண்பகை உண்டாகலாம். எனவே கவனமாக செயல்படுவது நல்லது. விளைச்சல் ஓரளவுக்குதான் இருக்கும். புதிய பூமி, மனை வாங்கும் விஷயங்களில் கவனம் தேவை. பங்காளிகளை அனுசரித்துச் செல்லவும். புதிய வாய்ப்புகள் சற்று தாமதமாகக் கிடைத்தாலும் நல்ல வாய்ப்புகளாக அமையும்.
அதிர்ஷ்டநிறம்: வெள்ளை, பிரவுன்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6
Summary
கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil
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