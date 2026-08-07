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தினப் பலன்கள்

கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026)

கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கன்னி

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 6:07 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று வீண்பகை உண்டாகலாம். எனவே கவனமாக செயல்படுவது நல்லது. விளைச்சல் ஓரளவுக்குதான் இருக்கும். புதிய பூமி, மனை வாங்கும் விஷயங்களில் கவனம் தேவை. பங்காளிகளை அனுசரித்துச் செல்லவும். புதிய வாய்ப்புகள் சற்று தாமதமாகக் கிடைத்தாலும் நல்ல வாய்ப்புகளாக அமையும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: வெள்ளை, பிரவுன்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6

Summary

கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil

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