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தினப் பலன்கள்

கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (02.08.2026)

கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கன்னி

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 5:52 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று கூட்டாளிகளின் ஆதரவுகள் மகிழ்ச்சி அளிக்கும். தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்த்தால் அலைச்சல், டென்ஷனைக் குறைத்துக்கொள்ள முடியும். உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் உழைப்பிற்கான முழுப்பலனை அடையமுடியும். வாடிக்கையாளர்கள் பற்றிய வீண் கவலை ஏற்பட்டு நீங்கும். அதிகாரிகளின் ஆதரவுகள் மகிழ்ச்சி அளிக்கும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: பிரவுன், மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6

Summary

கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil

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