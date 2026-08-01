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தினப் பலன்கள்

கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (02.08.2026)

கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கன்னி

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 5:27 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று விரும்பாத இடமாற்றம் உண்டாகலாம். குறிக்கோள் இன்றி வீணாக அலைய நேரிடும். சாதகமான அமைப்பு என்று கூறமுடியாது. தேவையற்ற அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். அசையா சொத்துகளால் வீண்விரயங்கள் ஏற்படும். சுகவாழ்வு, சொகுசு வாழ்வு பாதிப்படையும். பணவரவுகளும் சுமாராகவே இருக்கும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 8

Summary

கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (02.08.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil

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