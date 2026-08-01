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தினப் பலன்கள்

கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (05.08.2026)

கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கன்னி

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 6:14 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் சக ஊழியர்களுடன் அனுசரித்து செல்வது நல்லது. பணவரத்து திருப்தி தரும். கணவன்-மனைவி இடையே ஒற்றுமை நிலவும். உற்றார்-உறவினர்களிடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் விலகி ஓரளவுக்கு அனுகூலமான பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். கொடுக்கல்- வாங்கல்களிலும் சற்று கவனமுடன் செயல்பட்டால் சிறப்பான லாபங்கள் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: கருநீலம், மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5, 9

Summary

கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (05.08.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil

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