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தினப் பலன்கள்

மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (08.08.2026)

மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மகரம் - மகரம்

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 6:00 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று பொருளாதார நிலையில் சங்கடங்களையே சந்திப்பீர்கள். சிலருக்குக் கேட்டஇடத்தில் கடன் தொகை கிடைப்பதில்கூட தடைகள் ஏற்படும். பயணங்கள் செல்ல நேரிடலாம்.குடும்பத்திலும் வீண் வாக்குவாதங்களும், ஒற்றுமைக் குறைவுகளும் ஏற்படும். உற்றார்-உறவினர்களிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: வெள்ளை, வெளிர் நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 7

Summary

மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (08.08.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil

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