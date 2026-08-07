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தினப் பலன்கள்

மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026)

மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மகரம் - மகரம்

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 6:10 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று கணவன்-மனைவி இருவரும் விட்டுக்கொடுத்து நடந்து கொண்டால் குடும்ப ஒற்றுமைக்கு பங்கம் ஏற்படாது. நெருங்கியவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள் என்ற நினைப்பைத் தவிர்க்கவும். உடல் ஆரோக்கியத்திலும் அடிக்கடி சிறுசிறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு மருத்துவச் செலவுகளுக்குப்பின் குணமடையும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: சிவப்பு, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 9

Summary

மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil

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