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தினப் பலன்கள்

கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (11.08.2026)

கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கும்பம் - கும்பம்

Updated On :10 ஆகஸ்ட் 2026, 6:09 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று எதிர்பார்த்த கடனுதவிகள் தடையின்றிக் கிடைப்பதால் தொழிலில் நல்ல அபிவிருத்தி பெருகும். புதிய கூட்டாளிகள் சேருவார்கள். வெளியூர், வெளிநாட்டுத் தொடர்புடையவற்றாலும் லாபம் பெருகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், சுபிட்சமும் உண்டாகும். தொழில் தொடர்பான அலைச்சல் அதிகரிக்கும். வாடிக்கையாளர்களை அனுசரித்து செல்வது வியாபார வெற்றிக்கு உதவும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: சிவப்பு, மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 7, 8

Summary

கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (11.08.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil

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