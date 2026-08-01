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தினப் பலன்கள்

கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (06.08.2026)

கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கும்பம் - கும்பம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 5:46 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று வம்பு வழக்குகளில் இழுபறியான நிலையே நீடிக்கும். தொழில், வியாபாரம் செய்பவர்கள் கடினமாக உழைத்தால் மட்டுமே எதிர்பார்த்த லாபத்தைப் பெறமுடியும். உற்பத்தியிலும் விற்பனையிலும் அதிக முயற்சிகளை மேற்கொண்டால் எந்த போட்டி பொறாமைகளையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9

Summary

கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (06.08.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil

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