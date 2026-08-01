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தினப் பலன்கள்

கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (04.08.2026)

கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கும்பம் - கும்பம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 6:23 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று திருமண சுபகாரியங்கள்கூட கைகூடும். பொன், பொருள், ஆடை, ஆபரணம் சேரும். முயற்சிகள் அனைத்திலும் வெற்றியினைப் பெறுவீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு உயரதிகாரிகளின் கெடுபிடிகள் குறையும். உடனிருப்பவர்களின் ஆதரவுகளால் வேலைப்பளுவையும் குறைத்துக்கொள்ள முடியும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: ஊதா, வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 2

Summary

கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (04.08.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil

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