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தினப் பலன்கள்

கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (13.08.2026)

கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கடகம் - கடகம்

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 5:49 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று பதட்ட குணத்தை கைவிடுவது முன்னேற்றத்துக்கு உதவும். காரிய தாமதம் உண்டாகும். உயரதிகாரிகளின் பாராட்டுதல்கள் மனமகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். தொழில், வியாபார ரீதியாக புதிய முயற்சிகளில் அனுகூலம் உண்டாகும். சிலருக்கு எதிர்பார்த்த பணவரவுகள் கிடைக்கப் பெற்று குடும்பத்தோடு சேர்ந்து மகிழ்வார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, வெளிர் நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 3, 7

Summary

கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (13.08.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil

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