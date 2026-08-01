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தினப் பலன்கள்

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (17.08.2026)

சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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சிம்மம்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 4:32 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று குடும்பத்தில் ஒற்றுமையும், சுபிட்சமும் உண்டாகும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் அனுகூலமான பலன்கள் கிடைக்கும். கணவன்-மனைவியிடையே சிறுசிறு கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றினாலும் ஒற்றுமை குறையாது. பணம் பலவழிகளில் வந்து குவியும். குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் எதையும் வெளிக்காட்டாமல் உங்களுடன் இன்முகம் கொடுத்து பேசுவார்கள். கணவன், மனைவிக்கிடையே இருந்த வருத்தங்கள் நீங்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 5

Summary

சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (17.08.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil

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