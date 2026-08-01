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தினப் பலன்கள்

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (13.08.2026)

சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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சிம்மம்

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 5:50 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று பொருளாதாரநிலை மிகச்சிறப்பாக அமையும். கொடுக்கல்-வாங்கல் போன்றவற்றில் பெரிய தொகை ஈடுபடுத்தி லாபம் காண்பீர்கள். கடன்கள் குறையும். கலைஞர்கள் வெளியூர், வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லக்கூடிய வாய்ப்பினைப் பெறுவார்கள். ஏதாவது ஒருவகையில் மனகுழப்பம் ஏற்பட்டு நீங்கும். சாதாரணமாக பேசப்போக அது சண்டையாக மாறலாம் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 9

Summary

சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (13.08.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil

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