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தினப் பலன்கள்

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.08.2026)

சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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சிம்மம்

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 5:54 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று எண்ணியதை எப்பாடுபட்டாவது செயல்படுத்த வேண்டும் என்று செயல்படுவீர்கள். வீடு, மனை, வண்டி வாகனங்கள் வாங்கக்கூடிய யோகம் உண்டாகும். உற்றார்-உறவினர்களிடையே இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் விலகி நட்பு மலரும். குடும்பத்தில் சுபிட்சமும் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: நீலம், சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 7

Summary

சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (10.08.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil

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