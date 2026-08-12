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சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (12.08.2026)

சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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சிம்மம்

Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 5:52 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று வீண் அலைச்சல் ஏற்படலாம். கோபத்தை குறைப்பது நன்மை தரும்.. சிலருக்கு நினைத்தவரையே கைப்பிடிக்கக் கூடிய யோகம் உண்டாகும். எதிலும் சற்று சிந்தித்துச் செயல்படுவது உத்தமம். தொழில், வியாபார ரீதியாக இருந்து வந்த கடந்த கால பிரச்சினைகள் விலகி நல்ல லாபத்தையும் ஏற்றத்தையும் பெறுவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, வெளிர் பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 5, 6

Summary

சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (12.08.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil

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