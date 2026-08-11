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தினப் பலன்கள்

சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (11.08.2026)

சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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சிம்மம்

Updated On :10 ஆகஸ்ட் 2026, 6:01 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கப்பெற்று புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடுவீர்கள். இதுவரை வராமல் தடைப்பட்ட பணத்தொகை கைக்கு வந்துசேரும். வெளியூர், வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதன்மூலம் மேன்மைகளும் உண்டாகும். உடனிருக்கும் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பும் மகிழ்ச்சியளிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5

Summary

சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (11.08.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil

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