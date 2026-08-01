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தினப் பலன்கள்

மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (19.08.2026)

மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மகரம் - மகரம்

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 5:50 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று தொழில், வியாபாரத்தில் மறைமுக எதிரிகளின் தொல்லைகள் அதிகரிக்கும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் எதிர்பாராத இடமாற்றங்கள் கிடைக்கப்பெற்று குடும்பத்தை விட்டுப் பிரியக்கூடிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். மாணவர்கள் கல்வியில் சற்று ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டால் எதிர்பார்த்த மதிப்பெண்களைப் பெறமுடியும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 9

Summary

மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (19.08.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil

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