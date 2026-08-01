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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (20.08.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :19 ஆகஸ்ட் 2026, 5:47 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று கணவன்-மனைவியிடையே கருத்து வேறுபாடுகளும் ஏற்படும். தொழில், வியாபார நிலையில் அதிகமான போட்டிகளால் லாபம் குறையும். கூட்டாளிகளும் சாதகமின்றி செயல்படுவார்கள். எதிர்பார்க்கும் கடனுதவிகளும் தாமதப்படுவதால் பொருளாதார நெருக்கடிகள் ஏற்பட்டு அபிவிருத்தி குறையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெண்மை, வெளிர் மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 7, 9

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (20.08.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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