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தினப் பலன்கள்

கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (25.07.2026)

கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கன்னி

Updated On :24 ஜூலை 2026, 5:59 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று அடுத்தவர்களிடம் வாக்கு வாதத்தை தவிர்ப்பது நன்மை தரும். நீண்ட தூர தகவல்கள் நல்லவையாக இருக்கும். எதிலும் நிதானம் தேவை. புதிய ஆர்டர்கள் கிடைப்பது தாமதப்படும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு குறிக்கோளற்ற வீண் அலைச்சல், கூடுதல் உழைப்பும் இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 7

Summary

கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (25.07.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil

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