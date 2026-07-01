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தினப் பலன்கள்

துலாம் - இன்றைய ராசி பலன் (26.07.2026)

துலாம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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துலாம் - துலாம்

Updated On :26 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். கணவன் மனைவிக்கிடையே இதுவரை இருந்து வந்த  கருத்து வேற்றுமை நீங்கி நெருக்கம் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி கொடுப்பீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், வெளிர் பச்சை, ஆரஞ்சு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9

Summary

துலாம் இன்றைய ராசி பலன் (26.07.20263 | Thulam Rasipalan Today | Libra Horoscope Today Tamil

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