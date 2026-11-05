கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (06.11.2026)
கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கன்னி
இன்று சற்று நிதானமாக செயல்பட வேண்டிய நாள். எவரைப் பற்றியும் எதிர்மறை கருத்துக்களை வெளியிடாதீர்கள். குடும்பத்தில் பிரிவு ஏற்படலாம். தற்செயலான விபத்துக்களை சந்திக்க நேரும். உணவு விஷயத்தில் கடும் எச்சரிக்கை தேவை. இரவு, அதிகாலை நேரங்களில் பிரயாணங்களை தவிர்க்க வேண்டும். சாலைவழி உணவிடங்களில், நேரம் தாண்டி இரவு உணவு உட்கொள்ள வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 7
Summary
கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (06.11.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil
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