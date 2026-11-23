கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (24.11.2026)
கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கடகம்
இன்று பொதுவாக சில சங்கடங்கள் உண்டாகலாம். அதிகப்படியான செலவுக்கு இலக்காகலாம். சிலரால் மனத்தில் தேவையில்லாத பீதி உண்டாகலாம். வீண் அலைச்சல் தவிர்க்க வேண்டுமானால் எதையும் திட்டமிடல் அவசியம். அன்றாடப் பணிகளில் எந்த வித சிக்கல்களும் வராது. கலைத்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு உற்சாகம் பிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம், மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5, 9
Summary
கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (24.11.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil
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