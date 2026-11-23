சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (24.11.2026)
சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
சிம்மம்
இன்று மிகவும் அனுகூலமான பலன்கள் கிடைக்கும். பயணம் ஒன்றை மேற்கொள்வீர்கள். அதனால் ஆதாயமும் கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு உத்தமமான லாபம் கிடைக்கும். கணவன் மனைவி இடையே மகிழ்ச்சிக் குறை ஏற்படாது. அன்றாட பிரச்சனைகளில் எந்தத் தொந்தரவும் இருக்காது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 6
Summary
சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (24.11.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil
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