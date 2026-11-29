மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (30.11.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று அகலக் கால் வைத்தால் அவதி நிச்சயம். ஆனாலும் தேவைக்கேற்ற பணவரவு உங்களை வந்து சேரும். எதிர்காலத்திற்குத் தேவையான உபயோகமுள்ள பயணம் ஒன்றை மேற்கொள்வீர்கள். பகைவர்கள் உங்களுக்கு பணியக்கூடிய சூழ்நிலைகள் உருவாகும். வீடு நிலம் இருந்தால் அது வெற்றி பெறும் முகநிலை உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (30.11.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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