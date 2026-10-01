மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (05.10.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று பணவரத்து இருக்கும். எடுத்த முடிவை செயல்படுத்தும் முன் ஒரு முறைக்கு இருமுறை ஆலோசிப்பது நல்லது. எந்த ஒரு காரியத்திலும் அவசர முடிவு எடுக்க தூண்டும். வீண் வாக்குவாதங்களால் பகையை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (04.10.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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