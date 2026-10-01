மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (03.10.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று கடன் பிரச்சனைகள் குறையும். புதிய எண்ணங்கள் உண்டாகும். புது நபர்களின் நட்பும் கிடைக்கலாம். வீண் விவாதங்களை தவிர்ப்பது நன்மை தரும். எதிர்ப்புகள் அகலும். செல்வம் சேரும். மன நிம்மதி உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம், வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6, 9
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (03.10.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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